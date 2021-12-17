Турок сделал тату во время прыжка с парашютом

Житель Турции сделал татуировку во время прыжка с парашютом, сообщает Inside Edition. На создание рисунка ушло 20 минут.

У Илкнера Озгувена две страсти: татуировки и прыжки с парашютом, и мужчина придумал, как совместить их вместе. Он решил набить на ноге рисунок, пока летит в небе, а реализовать эту идею ему помог тату-мастер Уфук Лозан.

Поднявшись на высоту 1,2 км, Илкнер и Уфук совершили парный прыжок с парашютом. Лозан взял с собой беспроводную тату-машинку, с помощью которой и набил на ноге клиента крылья орла.

На создание рисунка у мастера ушло около 20 минут, Илкнер в это время записывал происходящее на видео. Позже Озгувен признался: если в процессе он чувствовал боль, то переключал свое внимание на красивые виды вокруг.