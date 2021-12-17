Беларусь предложила Польше провести приграничные переговоры

Минобороны Беларуси предложило Польше провести приграничные переговоры для обсуждения «критических» вопросов для сторон. Об этом сообщили в пресс-службе оборонного ведомства.

«Польскому дипломату было доведено о неприемлемости ультимативных заявлений и предложено провести приграничные переговоры с польским военным ведомством, где будут обсуждены вопросы, которые каждая из сторон считает критическими», — говорится в сообщении в Telegram.

К тому же Минск предложил «незамедлительно провести одновременные верификационные мероприятия как на территории Польши, так и Беларуси в рамках региональных мер доверия и безопасности, невзирая на эпидемиологические и иные ограничения».