Проходит 837-й день акции родителей в Диярбакыре

Группа родителей, чьи дети обманным путем были вовлечены в ряды террористической организации РКК, продолжают сидячую акцию протеста у здания представительства Демпартии народов (HDP) в городе Диярбакыр на юго-востоке Турции вопреки неблагоприятным погодным условиям.

Акция продолжается 837-й день подряд [с 3 сентября 2019 года], уточняет «Анадолу».

Родители возлагают ответственность за похищение своих детей на HDР.

Мать Ваджихе Геккуш, принимающая участие в акции в надежде на спасение сына Окана, рассказала, что он был похищен семь лет назад в возрасте 12 лет. Геккуш рассказала, что с тех пор не получает вестей от сына.

«Я не уйду, пока не найду сына. Я буду продолжать участие в акции. Мой сын даже не смог надеть праздничный наряд, который мы ему купили. Мы с моим супругом заболели от тоски по сыну. Это очень трудно, я думаю о сыне каждую секунду», — сказала она.

Геккуш призвала сына сдаться властям, не упускать возможности вернуться домой.

Прибывший из Хатая Экрем Артык в свою очередь сообщил, что присоединился к акции, чтобы вернуть своего сына Эрхана, которого похитили шесть лет назад.

По его словам, сына украли в Текирдаге, куда он отправился на заработки.

«Моего сына украли HDP и отдали РКК. С тех пор я не знаю, жив ли мой сын. Я не уйду, пока не заберу сына у HDP. Все мы здесь ради своих детей», — сказал он.

Артык также призвал своего сына сдаться властям.

«Сынок, если ты меня слышишь, при первой же возможности сдайся силам безопасности. Государство поможет тебе при любых условиях, не бойся», — заверил участник акции.