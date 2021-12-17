Путин ещё не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году, заявил Песков

Президент России Владимир Путин ещё не определился, будет ли баллотироваться в 2024 году, по крайней мере, об этом он не сообщал. Об этом в интервью RTVI заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Ещё остается три года до выборов, когда мы знаем, что Путин имеет право дальше выставляться, при желании», — сказал Песков.

По его словам, российский лидер ещё не определился, и пока не сообщал, «есть ли у него такое желание или нет».

Песков подчеркнул, что обсуждение темы транзита власти — это «удел, точнее заработок разных политологов».