Песков рассказал о харизме Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в интервью RTVI, что по харизме и имеющемуся следу в истории президент России Владимир Путин уникален.

При этом он отметил, что такими же уникальными людьми он считает экс-канцлерами Германии Гельмутом Колем и Ангелой Меркель, председателем КНР Си Цзиньпином и 22-м президентом Франции Жаком Шираком.

Песков также отметил, что Путину известны теории о существовании его «двойников», это вызывает у него улыбку.

Представитель Кремля также заявил, что есть некий европейский коллективный разум, который во всем винит Россию и считает ее врагом, между тем Россия имеет хорошие отношения с Германией, Италией, Францией. Так, по словам пресс-секретаря, многие на Западе желали бы другого президента, который «разрешит гей-парады и будет разбазаривать территории» России.