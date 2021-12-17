Песков отметил дружеские отношения Путина с Эрдоганом

У президента Турции Реджепа Эрдогана дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным, что позволяет даже при самых сложных разногласиях вести диалог и выйти на мирное урегулирование, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Эрдоган, вы знаете, что у него достаточно теплые отношения, можно даже сказать, дружеские отношения с президентом Путиным, которые несмотря на наличие разногласий, позволяют им даже в самые острые моменты собираться вместе и решать самые сложные проблемы», — сказал он в эфире телеканала RTVI.

Песков добавил, что так было уже не раз: это касалось и Сирии, и трагических моментов недавнего прошлого двусторонних отношений.

«Но все равно удавалось выйти на мирное такое, конструктивное урегулирование», — добавил Песков.

Он подчеркнул, что несмотря на наличие определенных противоречий, Турция является «нашим очень важным соседом», партнером по очень важным большим проектам и визави в процессе решения многих региональных конфликтов.

«Уровень экономического взаимодействия, экономического сотрудничества между Россией и Турцией является очень хорошей страховкой от политических потрясений. Потому что когда люди заинтересованы в том, чтобы ничего не расшатывалось в двусторонних отношениях, это такое цементирующее звено», — сказал Песков в эфире телеканала RTVI.

Он отметил, что в целом ряде отраслей Турция вырастила конкурентноспособные на мировом уровне компании, которые завоевывают место на рынке.

«И, естественно, экономическая экспансия так или иначе оказывает влияние на уровень политических отношений», — подчеркнул он.

«Мы взаимодействуем по Сирии, это сложное взаимодействие, временами очень сложное. Но тем не менее каждый раз удается найти взаимоприемлемое решение», — сказал Песков.