В Анкаре осудили отчет Госдепа США по борьбе с терроризмом в мире



В Анкаре назвали предвзятым отчет Госдепа США по борьбе с терроризмом в мире за 2020 год.

Представитель МИД Турции Танжу Бильгич привлек внимание к серьезным упущениям в тексте отчета Госдепа США, в особенности в контексте эффективности и успеха усилий Турции по борьбе с такими террористическими организациями, как PKK, DHKP-C и ДЕАШ, передает «Анадолу».

«Документ, распространенный Госдепом США, игнорирует масштабы усилий Анкары по борьбе с терроризмом, в том числе на международном уровне. Документ составлен на основе неполной информации и по сути является предвзятым», — отметил Бильгич.

«Турция в борьбе с проявлениями терроризма не ставит различий между преступными организациями, соблюдает баланс между вопросами обеспечения безопасности и правами человека. Утверждения авторов отчета о нарушениях прав и свобод человека вследствие неких необоснованных и несоразмерных мер Турции не выдерживают никакой критики и в корне недопустимы», — продолжил турецкий дипломат.

Бильгич также привлек внимание к оценкам Госдепа США по Сирии. В этой части отчета проигнорировано насилие над мирными жителями Сирии со стороны групп, связанных с террористами РКК, что также противоречит реалиям региона, подчеркнул он.

«Террористы РКК и представители так называемых Сирийских демсил (они же члены PYD/YPG) – это стороны одной медали. Этот факт хорошо известен американской стороне, которая под предлогом борьбы с другой террористической организацией – ДЕАШ, оказывает поддержку террористам из Сирийских демсил, инструктируемых главарями РКК», — сказал представитель МИД Турции.

Дипломат отметил, что только за последний год в результате нападений и обстрелов групп, связанных с террористами РКК, в Сирии погибли более 120 мирных жителей.

Также в Госдепе проигнорировали тот факт, что боевики Сирийских демсил освобождают за выкуп террористов ДЕАШ, содержащихся в лагерях и тюрьмах Сирии, что также говорит о попытке скрыть от международного сообщества реалии региона.

В МИД Турции также призвали Вашингтон к активной борьбе с террористической организацией Фетуллаха Гюлена (FETÖ), в том числе с пособниками этой кровавой организации в США. Власти США не должны предоставлять убежище террористам FETÖ, в том числе главарю этой кровавой организации – Гюлену, отметил Бильгич.

«Турция ожидает от США и других союзников последовательной, решительной и эффективной позиции в вопросе борьбы с терроризмом. Все иные подходы противоречат духу сотрудничества и союзничества», — заявил представитель внешнеполитического ведомства Турции.