Россия призвала НАТО перезагрузить дипломатические отношения

России и НАТО нужно перезагрузить дипломатические отношения, отречься от прошлого и начать писать новую историю. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во время брифинга, запись которого доступна на YouTube-канале Ruptly.

«Наши предложения — это не попытка пересмотреть итоги холодной войны. Я бы сказал, что это пересмотр экспансии Запада против России в последние годы. Легче всего охарактеризовать словами enough is enough», — добавил дипломат.

На том же брифинге дипломат призвал Соединенные Штаты серьезно отнестись к предложениям российской стороны по обеспечению безопасности, переданным американской стороне во время визита помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид в Москву. Он подчеркнул, что указанные соглашения не были составлены по принципу меню.