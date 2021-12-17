Раскрыта новая функция WhatsApp

В WhatsApp появится новая функция — мессенджер разрешит пользователям скрывать информацию о себе от отдельных контактов. Нововведение раскрыл портал WABetaInfo, специализирующийся на новостях об улучшениях приложения.

Отмечается, что функция уже доступна в бета-версии WhatsApp для ПК. Пользователи могут при настройке отображения информации о себе выбрать «все мои контакты, кроме» и указать каждого пользователя, для которого доступ будет закрыт.

Таким образом мессенджер намерен повышать количество настроек конфиденциальности. По данным WABetaInfo, функция находится в стадии разработки и будет официально введена в будущем обновлении WhatsApp.

Ранее сообщалось, что в WhatsApp по умолчанию будут скрывать онлайн-статус от незнакомых людей. Статус позволяет другим контактам узнать, когда вы в последний раз были в сети или используете приложение в данный момент. В WhatsApp уже есть опция «Никто», которая автоматически скрывает статус от всех пользователей.