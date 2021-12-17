Посол Украины в Ватикане: Религиозные памятники Азербайджана разрушены во время оккупации

«Об Азербайджане говорят как о государстве, в котором вообще не существует какой-то ненависти и недопонимания между различными этносами, религиями. Это хрестоматийный пример того, как можно организовать взаимоотношения для того, чтобы каждая нация, каждое религиозное течение чувствовало себя комфортно», заявил новоназначенный посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, сообщает Report.

“К сожалению, мне не приходилось бывать в Азербайджане, но я очень много слышал об этой стране. Баку — эталон дружеского, абсолютно мирного сосуществования. Знаю, что в Азербайджане очень много национальных общин разных этносов, и все они веками чувствовали себя очень комфортно», — добавил посол.

A.Юраш подчеркнул, что Азербайджан возродит эту давнюю традицию на освобожденных от оккупации территориях:

«Сосед может говорить на другом языке, немного по-другому молиться, но он твой сосед. Это очень важно. В этом необходимо убедить мировую общественность. Мы видели после освобождения в каком ужасном состоянии находились в этих регионах религиозные, культурные памятники, которые связаны именно с исламской, азербайджанской традицией. Уверен, что в самое ближайшее время мы увидим результаты восстановительных работ. А в будущем должна быть продемонстрирована культурно-религиозная интеграция на уровне создания механизма толерантности между конкретными сообществами, проживающими вместе».