Столтенберг призвал надеяться на лучшее, но готовиться к худшему сценарию в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг полагает, что в ситуации с Украиной стоит «надеяться на лучшее, но готовиться к худшему», сообщает РИА «Новости».

«То, что мы сейчас видим вокруг Украины, это значительное, последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия… Нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания… Конечно, мы должны и надеемся на лучшее, но нам необходимо быть готовыми к худшему», — сказал глава военного альянса на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьером Болгарии.

По словам Столтенберга, НАТО увеличила свои разведывательные способности по наблюдению за силами России на границе с Украиной и «очень внимательно следит» за действиями Москвы.

«Обмениваемся разведданными и, конечно, продолжаем поддерживать Украину <…> Мы также должны быть уверены, что мы готовы защитить всех наших союзников. Мы не видим никакой прямой угрозы кому-либо из членов альянса, но мы видим усиление напряженности, и это, в первую очередь, касается наших членов в регионе, в частности Болгарии», — сказал генсек НАТО.

При этом киевский политический эксперт Дмитрий Корнийчук считает, что президент Украины Владимир Зеленский подменяет понятия, утверждая, что НАТО будет с Киевом в случае гипотетического конфликта. На деле же Североатлантический альянс просто проводит рутинные учения с ВСУ еще со времен второго президента Украины Леонида Кучмы. Политолог отметил, что это не означает, что Украину кто-то планирует принимать в Североатлантический альянс или то, что их войска будут защищать страну.