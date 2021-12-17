Украина просит у США один млрд долларов



Цель Киева – получить 1 миллиард долларов помощи от США, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Проект бюджета США на 2022 год предусматривает общий объём помощи Украине в размере 756 миллионов долларов, в частности на укрепление безопасности – 400 миллионов долларов. Но наша цель – 1 миллиард долларов поддержки остается неизменной, и мы уверенно к ней движемся», — сказал Кулеба на брифинге в пятницу.

Он отметил, что Киев на всех уровнях имеет откровенный и прямой диалог с Вашингтоном. При этом Кулеба добавил, что по линии госдепа США, Пентагона и агентства США по вопросам международного развития на поддержку ключевых реформ на Украине американская сторона выделила более 460 миллионов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и американский лидер Джо Байден провели телефонный разговоров. Президент США проинформировал Зеленского о его разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Также стороны скоординировали позиции относительно мирного урегулирования конфликта в Донбассе и обсудили конкретные шаги по усилению энергетической стойкости Украины.