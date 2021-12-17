Во Франции начали реставрировать шпиль Собора Парижской Богоматери

Первый этап, символизирующий начало реставрации шпиля собора Парижской Богоматери, начался во Франции — на западе страны начали распиливать восемь дубов, чья древесина будет использована для восстановления всемирно известного храма, пострадавшего от пожара более двух лет назад, сообщает государственное учреждение по восстановлению храма.

«Первый этап реставрации шпиля собора Нотр-Дам запущен: сегодня началась распилка восьми исключительно больших дубов, которые будут использованы для реставрации табурета шпиля», — говорится в сообщении, которое есть в распоряжении РИА Новости.

К апрелю для реставрации шпиля Нотр-Дама, верхних галерей и поперечного нефа была отобрана 1 тысяча дубов. Начавшиеся в сентябре работы по распилке этих деревьев будут продолжаться до января 2022 года по всей Франции.

Распилка восьми дубов исключительных размеров, которая начинается сегодня в Майенне (на западе страны — ред.), знаменует собой первый этап в восстановлении шпиля и как следствие — возрождении собора. Эти восемь дубов будут использованы для восстановления табурета шпиля и сформируют балки, на которые он будет опираться», — сказал генерал Жан-Луи Жоржелен, курирующий процесс реставрации.

Он отметил, что следующей весной эти дубы будут направлены плотникам, которые проведут сборку, а в 2023 году — монтаж в соборе.