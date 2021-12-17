Бинали Йылдырым: Надеюсь, что 44-дневная война станет последней в регионе, и люди более не столкнутся с подобной горечью

Цель создания Организации тюркских государств – не угроза в адрес какой-либо страны, а демонстрация неустрашимости тюркоязычных государств.

Об этом заявил глава Совета аксакалов Организации тюркских государств, бывший премьер Турции Бинали Йылдырым на презентации книги «Шуша: мы вместе следуем по этим дорогам», подготовленной усилиями муниципалитета столичного района Кечиорен.

Замглавы правящей партии Турции назвал книгу важным документом на тему освобождения земель Азербайджана от 30-летней оккупации Армении. «Благодаря сплоченности и совместным шагам сегодня над Карабахом вновь реет флаг Азербайджана. Надеюсь, что 44-дневная война станет последней в регионе и люди более не столкнутся с подобной горечью. Многое в этом процессе зависит от Армении, которая шла на поводу фантазий, лишившись многого во имя пустых идей», — сказал турецкий политик.

Йылдырым отметил, что сегодня Турция и Азербайджан протягивают руку мира Армении, выступая за стабильность и развитие на Южном Кавказе. Он выразил надежду на то, что Ереван воспользуется исторической возможностью и больше не будет поддаваться на никчемные заявления диаспоры и стран, которые лишь на словах заверяют о поддержке Армении.

«Процветание Южного Кавказа зависит от уважения к принципам добрососедства. Армянский народ уже долгие годы страдает от изоляции. Настало время для сотрудничества», — сказал Йылдырым.

Бывший премьер Турции вновь выразил признательность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, чья инициатива и привела к его избранию (12 ноября 2021 года) на пост главы Совета аксакалов международной организации.