Армения ищет 120 миллионов долларов для пополнения бюджета в 2022 году

Правительство Армении готовится привлечь дополнительно около 120 миллионов долларов для пополнения бюджета в 2022 году. Об этом говорится в плане государственных заимствований Минфина Армении на следующий год, передает Sputnik Армения.

Из них 23 миллионов намечено привлечь от Евросоюза, в рамках инвестиционного пакета ЕС для Армении в 2,6 миллиарда евро (через какие финансовые организации ЕС будут получены эти 23 миллиона, пока не определено). По остальным 100 миллионам пройдут переговоры с другими международными финансовыми организациями (Всемирный Банк, ЕАБР, Азиатский Банк развития, и так далее).

Правительство Армении (еще при прежней власти) поставило цель достичь бюджетной самодостаточности настолько, чтобы полностью отказаться от бюджетных кредитов (для покрытия текущих трат), и в бюджете на 2020 год достигло цели. Но из-за кризисных событий в прошлом году с МВФ пришлось договориться о крупной программе поддержки — до 420 миллионов долларов (часть из них предназначена для пополнения валютных резервов Центробанка). Эта сумма предоставляется поэтапно, и в следующем году Армения получит очередной транш МВФ в 70 миллионов долларов. Итак, в 2022 году поставлена задача привлечь 195 миллионов долларов на бюджетную поддержку, поэтому Минфин ведет переговоры об остальных 120.