Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не получил четких ответов по вступлению в НАТО



Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны четкие ответы на вопросы о вступлении страны в НАТО и ЕС, но страна их не получает.

Ранее он сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский спрашивал у генсека НАТО Йенса Столтенберга, когда Украина станет членом альянса, но год ему не назвали.

«Мы давно придерживаемся позиции, что интеграция и в Европейский союз, и в НАТО не может быть бесконечным процессом, поэтому, вопреки всем достижениям в обоих направлениях — а это был очень успешный год и для европейской интеграции, и для евроатлантической — мы хотим иметь четкость. И в следующем году пройдет важный саммит НАТО в Мадриде, где будет определяться по сути курс дальнейшего развития альянса, именно потому мы и подняли этот вопрос. Мы понимали, что четкого ответа мы не получим, но этот вопрос надо поднимать, и именно это мы делаем», — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1».

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.