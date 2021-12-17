Россия заявила о наличии спутников, способных контролировать перемещения ВС Европы и США

Глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сказал «Известиям», что у России есть спутники, которые могут отслеживать перемещения военных сил на территории Европы и США, и этот инструмент может стать альтернативой Договору по открытому небу (ДОН), из которого РФ выйдет 18 декабря.

«Российская Федерация располагает спутниковой группировкой, способной контролировать любые перемещения вооруженных сил как на территории Европы, так и по ту сторону Атлантики», — сказал Гаврилов, отвечая на вопрос о том, какие инструменты наблюдения за территорией США и их союзников могут стать альтернативой ДОН.

Он также отметил, что дальнейшая судьба ДОН находится в ведении остающихся государств-участников, хотя территориальный охват договора при отсутствии России и США сократится в разы.

«Достаточно сказать, что из выполненных всеми государствами-участниками в рамках ДОН порядка 1 550 полетов группой государств Россия — Беларусь было осуществлено и принято 1 150, то есть 75%. Это красноречивые цифры. Разумеется, ситуация в сфере европейской безопасности также не будет в выигрыше», — пояснил Гаврилов.