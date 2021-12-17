Meta заблокировала семь организаций, которые следили за 50 тыс. пользователей

Компания Meta Platforms (владеет Facebook), Instagram, WhatsApp заблокировала семь организаций, которые осуществляли слежку за почти 50 тыс. пользователей на платформах компании, говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте Meta.

«Мы заблокировали семь организаций, которые посредством интернета следили за людьми из более чем 100 стран», — сообщается в пресс-релизе. «Мы уведомили около 50 тыс. человек, которые, как мы полагаем, стали жертвами этих вредоносных действий».

По данным компании, злоумышленники базировались в Китае, Индии, Израиле и Северной Македонии. В качестве ответных мер Meta «заблокировала соответствующую инфраструктуру, запретила этим организациям доступ» к своим площадкам и выпустила предупреждение о нарушении правил сообщества. Кроме того, компания поделилась своими результатами с исследователями в области безопасности, другими платформами и государственными деятелями, чтобы они также могли принять надлежащие меры.

Как сообщает Meta, зачастую организации, осуществляющие слежку в киберпространстве, утверждают, что используют свои ресурсы исключительно против преступников и террористов. Как показало исследование компании, в действительности атаки носят неизбирательный характер, и их жертвами становятся в том числе «журналисты, диссиденты, критики авторитарных режимов, семьи оппозиционеров и правозащитники».