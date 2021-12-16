Тимошенко сыграла на ударной установке

17 декабря, 00:31, 2021

Народный депутат Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина, сыграла на ударной установке. Видео опубликовано на Facebook-странице Тимошенко.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!», — говорится в подписи к видео.

На кадрах записи видно, как Юлия Тимошенко с улыбкой стучит по барабанам.

Также на видео есть еще один музыкант с гитарой.

Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого! :)

Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого! 😀🎄🥁

Опубликовано Юліей Тимошенко Среда, 15 декабря 2021 г.