Тимошенко сыграла на ударной установке

Народный депутат Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина, сыграла на ударной установке. Видео опубликовано на Facebook-странице Тимошенко.
«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!», — говорится в подписи к видео.
На кадрах записи видно, как Юлия Тимошенко с улыбкой стучит по барабанам.
Также на видео есть еще один музыкант с гитарой.
Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого! :)
Приймаємо замовлення на новорічні вечірки! Дорого! 😀🎄🥁
Опубликовано Юліей Тимошенко Среда, 15 декабря 2021 г.