Тимошенко сыграла на ударной установке

Народный депутат Юлия Тимошенко, лидер партии Батькивщина, сыграла на ударной установке. Видео опубликовано на Facebook-странице Тимошенко.

«Принимаем заказы на новогодние вечеринки! Дорого!», — говорится в подписи к видео.

На кадрах записи видно, как Юлия Тимошенко с улыбкой стучит по барабанам.

Также на видео есть еще один музыкант с гитарой.