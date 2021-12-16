Малайзия отменила массовое празднование Нового года

Власти Малайзии отменили масштабные мероприятия в честь Нового года из-за опасности распространения омикрон-штамма коронавируса.

Об этом в четверг заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддин, пишет ТАСС.

«Организация масштабных новогодних праздников запрещена, вместе с тем небольшие мероприятия в честь Нового года и Рождества могут проводиться при условии прохождения их участниками тестирования на COVID-19», — заявил глава малайзийского Минздрава.

Он уточнил, что решение принято на фоне двух случаев заражения омикрон-вариантом, выявленных ранее местными медиками.