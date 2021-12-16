За 20 лет число голодающих в арабском мире возросло почти вдвое

Число страдающих от голода людей в странах арабского мира за последние 20 лет возросло на 91,1%.

Об этом говорится в представленном в четверг докладе Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО), пишет ТАСС.

Как указывают авторы исследования, число голодающих в регионе в 2020 году «на фоне затяжных кризисов, социальной напряженности, многочисленных потрясений и стрессов», включая влияние пандемии COVID-19 на мировую экономику, достигло 69 млн. В прошлом году примерно одной трети населения региона — 141 млн человек, на 10 млн больше, чем годом ранее — пришлось столкнуться с умеренным либо острым отсутствием продовольственной безопасности, отмечается в документе.

Согласно докладу, больше всего люди недоедают в затронутых конфликтами Йемене и Сомали.

«Как и прежде, одной из основных причин голода в регионе остаются конфликты, в странах и на территориях, охваченных конфликтами, голодают около 53,4 млн человек — это в шесть с лишним раз больше, чем в странах, свободных от конфликтов, — заявил заместитель генерального директора ФАО, региональный представитель на Ближнем Востоке и в Северной Африке Абдель Хаким аль-Ваер, слова которого приводит пресс-служба ФАО. — По итогам текущего года видимых улучшений ожидать сложно: основные факторы, способствующие распространению голода, продолжат работать на ухудшение ситуации».