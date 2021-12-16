Французских бульдогов следует избавить от плоской морды, считают ученые

Ученые выяснили, что селекция сделала французских бульдогов подверженными определенным болезням. Статья об этом опубликована в Canine Medicine and Genetics.

Известно, что французские бульдоги подвержены порокам развития позвоночника, проблемам с дыханием и с кожей. Теперь Дан О’Нил из Королевского ветеринарного колледжа (Великобритания) и его коллеги исследовали данные о здоровье 2781 французского бульдога и 21 850 собак других пород, полученные из ветеринарных баз. Специалисты выделили в базе 43 различных заболевания и сравнили, какую долю в массе каждого из них занимают французские бульдоги.

Выяснилось, что у этих собак несколько реже диагностируют болезни в целом. Однако у французских бульдогов оказалась существенно более высокая вероятность развития одного из 20 заболеваний из изученного списка. В их число входят синдром обструкции дыхательных путей, выделения из ушей и дерматит.

«Многие из этих предрасположенностей тесно связаны с конформационными крайностями, которые входят в стандарт французских бульдогов. Сдвиг типичного экстерьера популяции французских бульдогов в сторону более умеренного фенотипа может быть логичным шагом для уменьшения проблем со здоровьем», – пишут авторы. Иными словами, именно причудливый облик французского бульдога, резко отличающий его от типичной собаки, заставляет его болеть, и избавление породы от наиболее «странных» черт может улучшить здоровье популяции.

Так, на этот путь недавно встали британские селекционеры, изменив стандарт породы, отдав предпочтение собакам с более вытянутыми мордами, а не плоскими.