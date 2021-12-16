Песков не знает о возможных контактах Путина с Зеленским

Пока нет ясности в возможности контакта президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет, пока ясности нет. <…> Но президент Путин остаётся открытым для диалога, и мы заинтересованы в диалоге», — сказал Песков (цитата по «Лайфу»).

Он также добавил, что у замруководителя Администрации Президента РФ Дмитрия Козака «бывают контакты с руководством офиса» лидера Незалежной. Однако по-прежнему нет чёткой ясности в вероятной повестке дня таких контактов, поскольку увязать вопросы двусторонних отношений с международным проектом «Северный поток – 2» достаточно трудно. Нет понимания и возможных решений, на которые можно было бы выйти по итогам таких переговоров.

При этом Песков подчеркнул, что любой диалог должен быть понятен, подготовлен и ориентирован на достижение конкретного результата.