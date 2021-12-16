Рыбакам в сети попались ящики с гаджетами Apple

Рыбаки из Индонезии выловили несколько ящиков, в которых лежала продукция компании Apple, пишет World of Buzz.

Удача улыбнулась нескольким рыбакам, севшим в лодку и отплывшим от индонезийского острова Белитунг. Мужчины надеялись поймать добычу покрупнее, поэтому взяли курс на место, где была наибольшая глубина в округе. Однако на половине пути они заметили несколько ящиков, плавающих по волнам.

Подплыв к ним поближе, мужчины подняли коробки на борт, вскрыли их и не поверили глазам: внутри лежала коллекция смартфонов, планшетов и ноутбуков — все производства Apple.

Не сообщается, кто потерял всю эту технику, но мужчины были довольны таким уловом — они явно смогут продать гаджеты дороже, чем рыбу.