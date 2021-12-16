Тегеран: Иран не примет обязательств вне рамок СВПД

Иран не возьмет на себя обязательств, выходящих за рамки Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом заявил министр иностранных дел ИРИ Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, сообщает агентство ИРНА.

Абдоллахиян заявил, что иранская делегация готова к позитивным шагам в вопросе ядерной сделки.

Иранский министр назвал основной причиной медленного продвижения переговоров в Вене — отсутствие у Запада «новых инициатив и предложений».

«Отсутствие инициативы со стороны Запада — одна из причин медленного прогресса в переговорах. Мы представили два документа (проекта соглашения) по вопросу отмены санкций по ядерной программе. Эти документы соответствуют СВПД. Мы не выдвигали никаких требований, кроме тех, что содержатся в плане действий», — сказал министр.

Гутерриш, в свою очередь, отметил значимость СВПД для установления мира и стабильности в мире.

Генсек высоко оценил соглашение Ирана с МАГАТЭ по установке камер на ядерном объекте в Карадже, добавив, что этот акт оказывает положительное влияние на переговоры.