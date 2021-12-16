МИД Беларуси: Благодарим братский Азербайджан



Министерство иностранных дел Беларуси выразило благодарность Азербайджану за поддержку на саммите Восточного партнерства Европейского союза.

Азербайджан не присоединился к пункту декларации, принятой по итогам VI саммита Восточного партнерства ЕС, который касается внутриполитической ситуации в Беларуси, передает Тренд.

«Благодарим братский Азербайджан, который прекрасно знает цену понятиям суверенитета и независимости, за последовательную и бескомпромиссную поддержку нашей страны на международной арене. Баку в очередной раз проявил себя как ответственный и самостоятельный участник международных отношений, последовательно придерживающийся своих внешнеполитических принципов в полном соответствии с нормами международного права», — сказали в МИД Беларуси.

Как отметили в ведомстве, Республику Беларусь со странами-участницами «Восточного партнерства» связывают, прежде всего, общая история, близкая дружба наших народов, взаимовыгодное торгово-экономическое сотрудничество, конструктивное взаимодействие на площадке СНГ и в других интеграционных форматах, а не политизированная инициатива ЕС.

«Безусловно, мы ожидали от присутствовавших на саммите «Восточного партнерства» в Брюсселе дружественных государств однозначного осуждения антибелорусских заявлений и действий. История молодых постсоветских стран неоднократно демонстрировала, что пустым может остаться кресло под любым флагом – в зависимости от геополитических раскладов и настроения европейской бюрократии», — заявили в МИД Беларуси.