Россия не смогла договориться с ЕС по поводу сертификатов о вакцинации



Взаимное признание сертификатов РФ и Евросоюза о вакцинации против коронавируса затормозилось из-за разногласий между сторонами.

Как пишет «Интерфакс», проблема в разной фомре представления сертификатов. Российский QR-код представляет собой ссылку на сайт Госуслуг, а европейский сертификат сам по себе содержит информацию о вакцинированном или переболевшем.

Отмечается, что ЕС настаивает на использовании своей платформы, но для этого необходимо передавать персональные данные граждан РФ третьим лицам, а Москва «категорически против».

С октября прогресса в переговорах по этому вопросу не было, указывает источник. При этом глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев высказывал надежду, что соглашение о взаимном признании COVID-сертификатов будет достигнуто в 2022 году.

Пока Россия заключила соглашение о взаимном признании сертификатов только с одной европейской страной — Венгрией. Такая договоренность позволяет российским путешественникам, привитым «Спутником V», не проходить карантин за рубежом, хотя вакцина пока не признана ЕС.