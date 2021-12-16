Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты из-за рекордного падения лиры



Президент Турции Тайип Эрдоган объявил об увеличении минимальной зарплаты в Турции в 2022 году до 4250 лир с 2825 на фоне рекордного падения лиры.

В четверг центробанк Турции принял решение снизить учетную ставку до 14% с 15%. Сразу после оглашения итогов заседания турецкого центробанка лира упала до 15,6 лиры за доллар, что стало новым антирекордом.

«Каждый год в декабре МРОТ определяется на совещаниях с участием министерства (труда), профсоюзами и работодателями. Сегодня было принято окончательное решение. У представителей трудящихся и работодателей разные понимания насчет минимальной заработной платы. Но я счастлив, что сторонам удалось прийти к консенсусу. В контексте этих переговоров мы приняли решение, согласно которому в 2022 году МРОТ будет составлять как минимум 4250 лир. И для тех, у кого есть несовершеннолетние дети, эта цифра будет еще выше», — сказал Эрдоган журналистам.

Он добавил, что МРОТ, который в 2021 году составлял 2825 лир, вырос почти на 50%, «что является рекордом за последние 50 лет».

По словам Эрдогана, также упраздняются некоторые налоги с МРОТ.

Турецкая валюта, которая в январе торговалась по курсу 7,4 лиры за доллар, потеряла за год более половины своей стоимости.