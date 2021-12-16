Елизавета II отменила предрождественский обед из-за «омикрона»



Традиционный предрождественский семейный обед отменила Королева Великобритании Елизавета II. Такую меру предосторожности пришлось принять в связи с резким увеличением числа случаев заболевания «омикрон»-штаммом в стране.

По информации BBC, мероприятия планировалось провести в начале следующей недели в Виндзорском замке. В прошлом году его также отменили из-за распространения новой коронавиурсной инфекции.

Обычно британская королева устраивает обед для всех членов семьи накануне Рождества. После этого она отбывает в Сандрингем на рождественские дни. Кроме детей, внуков и правнуков на подобные встречи, как правило, приезжают двоюродные братья Елизаветы II.

Предстоящее Рождество станет первым, которое королева Великобритании проведет без своего мужа принца Филиппа. Он умер в возрасте 99 лет в апреле этого года.