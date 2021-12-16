Украинская Рада намерена криминализировать антисемитизм



Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, предусматривающий введение ответственности за проявления антисемитизма. За документ №5110 проголосовали 300 парламентариев.

Законопроект предусматривает внесение изменений в статью 161 Уголовного кодекса.

Если закон будет принят в целом, то проявления антисемитизма будут наказываться штрафом от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти-восьми лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такого.

«Реализация акта после его принятия будет способствовать предотвращению проявлений антисемитизма», — говорится в пояснительной записке.

Напомним, в сентябре Рада приняла закон о противодействии антисемитизму. Закон запрещает юдофобию и ее проявления и предусматривает ответственность за проявление антисемитизма. В начале октября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.