Порошенко ворвался в прямой эфир канала «Рада»



Народный депутат от «Европейской солидарности» Петр Порошенко ворвался в студию, из которой ведется прямой эфир телеканала «Рада», где возникла словесная перепалка с народным депутатом от «Слуги народа» Данилом Гетманцевим.

На втором этаже в кулуарах парламента оборудована еще одна студия телеканала «Рада».

Сегодня оттуда велось прямое включение выступления председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Гетманцева. Во время эфира в студию зашел Порошенко.

Гетманцев попросил его повернутым к зрителям «другой стороной», то есть плечами.

Порошенко развернулся к зрителям и заявил, что на финансирование телеканала «Рада» были «незаконно потрачены средства налогоплательщиков». Он отметил, что этих расходов нет в смете парламента, и «они были использованы без проведения аукционов в системе Prozorro».

Также Порошенко обвинил Офис президента в препятствовании работе народных депутатов.

Произнеся эту речь, Порошенко извинился перед зрителями, а ведущий сказал, она «молодая девушка», и ей не надо участвовать в таком скандале.

После этого Порошенко вышел из студии.

