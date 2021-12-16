В США предлагают закрепить за Россией статус «спонсора терроризма»



Девять членов американского сената предлагают закрепить за РФ статус «спонсора терроризма» и предоставить в следующем году Киеву военную помощь на 450 млн долларов.

Об этом стало известно после публикации соответствующего заявления на сайте комитета сената по международным отношениям.

Глава вышеуказанного комитета Джим Риш считает, что Россия угрожает Украине вторжением и поэтому Белому Дому необходимо внимательно следить за развитием событий и быть готовым предпринять меры по предотвращению военного конфликта двух стран. По его словам, США следует предоставить дополнительное финансирование Киеву на нужды по организации обороны страны, передает портал politobzor.

«Нужно организовать поставки на Украину, чтобы сдержать Россию от агрессии», — утверждает сенатор и член республиканской партии Джим Риш.

Представленная инициатива Риша, под названием «Акт, который гарантирует Украине свободу посредством укрепления её обороноспособности», была поддержана его коллегами в сенате.

«Законопроект утверждает, что Украина получит финансирование в размере 450 млн долларов в 2022 году и определяет Российскую Федерацию как спонсора терроризма», — подчёркивается в релизе инициативы.

Напомним, западные СМИ активно обсуждают готовящееся вторжение России вУкраину и ищут разные пути разрешения ситуации. Сенат США не придумал ничего лучше, чем предложить объявить РФ «спонсором терроризма», если последняя вторгнется на территорию «незалежной».

Джим Риш отмечает, что подготовленный проект по поддержанию Украины вызван бездействием и слабыми решениями администрации Байдена. Заметим, Риш является республиканцем, а действующий президент – демократ. Очевидно, что предложение сенатора основано на полярных взглядах политиков на внешнеполитическую и внутриполитическую ситуацию в США.

Поддержавшие идею Риша сенаторы считают, что Москве нужно посылать более жёсткие сигналы, а не «простые угрозы».

Стоит сказать, что если какое-либо государство признаётся «спонсором терроризма», то это позволяет главе США вводить ряд дополнительных санкции в отношении любого физического или юридического лица, а также позволяет ввести запрет или частичное ограничение на торговлю оружием и технологий двойного назначения. Кроме того, это позволяет лишить представителей другого государства дипломатического иммунитета и отказать в предоставлении экономической помощи.