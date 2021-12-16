Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы военного противостояния с Россией из-за вероятности большого числа жертв и рассчитывает на дипломатический формат переговоров.

«Мы все-таки верим, верим именно в дипломатический формат переговоров [с Россией]», — сказал он в четверг на совместном брифинге с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает ТАСС.

Зеленский также сообщил, что очень детально обсудил в рамках саммита «Восточного партнерства» в Брюсселе возможную военную эскалацию между Украиной и РФ. «То, что я слышу, что большинство стран Европейского союза или «Восточного партнерства» поддерживают именно позицию Украины, все понимают, что цена будет очень высокой, но никто не понимает объем жертв и потерей жизни, никто этого не хочет. Украина точно этого не хочет», — отметил украинский лидер.