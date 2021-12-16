В США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Национальный архив США обнародовал новую порцию документов, посвященных расследованию убийства президента Джона Кеннеди, передает РИА Новости.

Для установления обстоятельств происшествия, согласно архивным материалам, проверялись сведения о коммунистах и либералах.

Самый старый документ датирован 11 октября 1941 года. В нем говорится о поездке американского международника Эдварда Картера в Лос-Анджелес, где планировалось обсудить комитет помощи России, который он помог создать годом ранее. Встреча прошла 8 октября 1941 года. Организовать ее посоветовал Герберт Биберман, который с 1938 года участвовал в работе голливудской лиги против нацизма, а в 1940 он же был в счетном комитете форума мира, указано в документах. В сентябре 1940 года его называли сторонником коммунистического фронта.

Позднее, 19 декабря 1947 года, ЦРУ оформило малопонятный документ о том, что в ноябре-декабре нечего сообщить о трех субъектах, указанных буквой Л и порядковым номером, а отчет о четвертом «приложен». Записка от 1978 года, дополняющая документ, указывает, что он запрошен комиссией по расследованию убийства Кеннеди и Мартина Лютера Кинга.