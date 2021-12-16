Эрдоган сменил двух заместителей главы Минфина на фоне падения лиры

Президент Турции Тайип Эрдоган отстранил в четверг от должностей двух заместителей министра финансов и казначейства на фоне продолжающегося ослабления турецкой лиры. Соответствующий указ опубликован в ночь на четверг в официальном правительственном вестнике Resmî Gazete.

Вместо Шакира Эрджана Гюля и Мехмета Хамди Йылдырыма назначены Махмут Гюркан и Юнус Элиташ.

Между тем 2 декабря также по распоряжению Эрдогана был уволен министр финансов и казначейства Лютфи Эльван, место которого занял один из его замов Нуреддин Небати.