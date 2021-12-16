Американские истребители прибыли в Румынию для усиления НАТО в Черном море

Американские истребители F-15 прибыли на авиабазу в городе Кымпия-Турзий в Румынии для «усиления присутствия НАТО» в регионе Черного моря. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу альянса.

В заявлении говорится, что итальянские, румынские и американские ВВС будут выполнять совместные полеты для защиты воздушного пространства союзников по НАТО. Отмечается, что это запланированное развертывание направлено на обеспечение воздушного присутствия союзников в регионе Черного моря.

С 18 по 22 декабря американские и и итальянские истребители Eurofighter будут совершать полеты с румынскими ВВС.