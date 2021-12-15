Зеленский хочет добиться с Россией аналога диалога Алиев-Пашинян

Киев готов к любому формату переговоров с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующее заявление он сделал в ходе общения с прессой в Брюсселе.

«Украина готова к любому формату переговоров с РФ по урегулированию этого процесса», — сказал глава государства, слова которого приводит «Газета.ру».

Он также напомнил о прошедшей в Брюсселе встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Украинский лидер считает, что «когда-то так будет» между Москвой и Киевом.