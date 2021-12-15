СССР мог финансировать убийство Кеннеди

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США обнародовало материалы национального архива об убийстве 35-го президента страны Джона Кеннеди. В них утверждается, что к этому преступлению может быть причастно правительство СССР.

По данным ЦРУ, некий «польский водитель советского посольства» в Австралии через два дня после убийства Кеннеди доложил американской дипмиссии, что Советский союз мог финансировать преступление.

«Этот человек в процессе обсуждения тем, представляющих интерес для разведки, затронул возможность того, что советское правительство финансировало убийство президента Кеннеди», — говорится в отчёте, пишет «Лайф».