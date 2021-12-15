Департамент полиции Нью-Йорка впервые возглавит представительница прекрасного пола

Кичант Сьюэлл, работающая начальницей отдела детективов округа Нассау, возглавит Департамент полиции Нью-Йорка. Это первая женщина, которая займет данную должность. Об этом сообщает New York Times.

Отмечается, что назначение Сьюэлл рассматривается как одно из ключевых решений новоизбранного мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, вступающего на этот пост с 1 января и ныне формирующего свою администрацию.

За 23 года службы в полиции Нассау афроамериканка Сьюэлл работала в отделах по борьбе с наркотиками и расследовании особо важных дел. В сентябре 2020 года она была повышена до начальницы отдела детективов.