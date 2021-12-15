Украина продлила адаптивный карантин

Кабинет министров продлил адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 марта 2022. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 15 декабря.

«Для того, чтобы максимально противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продлевает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года», — сказал Шмыгаль.

По словам премьера, карантин продлится как минимум на протяжении I квартала следующего года.

«Это означает, что все правила доступа в публичные места с COVID-сертификатами, по ношению масок и соблюдению дистанции остаются в силе», — добавил Шмыгаль.

«Уже более 40% взрослых украинцев получили прививку против коронавируса. Благодаря вакцинации, мы можем остановить пандемию. В то же время, пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% взрослого населения, мы должны продолжать соблюдать установленные карантинные ограничения», — констатировал Шмыгаль в Telegram.

Премьер также напомнил, что сегодня еще две области выходят из красной зоны карантина.

«В этой зоне останется только восемь регионов», — сказал премьер и выразил надежду, что и в этих областях в ближайшее время улучшится эпидемиологическая ситуация.