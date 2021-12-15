МИД России приветствует настрой Турции и Армении на нормализацию отношений

Москва готова содействовать нормализации отношений между Анкарой и Ереваном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция и Армения назначат спецпредставителей для нормализации отношений. Он добавил, что будет также открыто чартерное авиасообщение с Ереваном.

«Мы исходим из того, что нормализация армяно-турецких отношений способствовала бы оздоровлению общей обстановки в регионе, помогла бы формированию здоровой атмосферы доверия и добрососедства», — сказала Захарова во время брифинга.

По ее словам, Москва приветствует демонстрируемый Анкарой и Ереваном двусторонний диалог для обсуждения проблематики нормализации, а назначение сторонами для этих целей спецпредставителей логично и разумно.

«Россия готова всячески этому процессу содействовать», — добавила Захарова.