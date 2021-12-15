Иран предложил Азербайджану установку турбин на строящихся электростанциях

Подключение иранской электросети к России через Азербайджан имеет важное значение для укрепления трехсторонних связей, заявил министр энергетики Ирана Али-Акбар Мехрабиан в ходе онлайн-встречи со своим азербайджанским коллегой Пярвизом Шахбазовым.

«Реализация этого плана позволит управлять спросом на электроэнергию в периоды пикового потребления трех стран, и компенсировать дефицит энергии. Мы готовы провести трехстороннюю встречу между министрами Ирана, Азербайджана и России. Иран приветствует развитие и обмен электроэнергией трех стран», — отметил он.

А.Мехрабиан предложил установку турбин на электростанциях, построенных совместно Ираном и Азербайджаном: «Таким образом, будет производиться электроэнергия в значительном объеме, что принесет доход обеим странам. Иран входит в число стран, владеющих технологией строительства современных электростанций и турбин с КПД более 60%; такие турбины в настоящее время экспортируются в другие страны, в том числе в Россию.”