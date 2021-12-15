Франция и Германия против санкций в отношении России из-за Украины



Несколько ведущих стран Европейского союза (ЕС) выступили против введения новых санкций в отношении России из-за предполагаемой будущей военной эскалации в Украине. Об этом сообщает Bloomberg.

В частности, по информации агентства, Франция и Германия не поддержали планы по введению новых антироссийских ограничений. В Париже и Берлине отдали предпочтение переговорам с Москвой.

Ранее руководство комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США заявило о готовности разработать новые санкции против России в случае возможного военного вторжения в Украину. В комитете подчеркнули, что ограничительные меры будут направлены на сдерживание агрессии Москвы против Киева.