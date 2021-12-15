Цены фьючерсов на газ в Европе впервые с 6 октября превысили 1550 долларов за тысячу кубов



Цены фьючерсов на газ в Европе в начале торгов среды впервые с 6 октября превысили 1550 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Стоимость фьючерсов по индексу голландского TTF на открытии торговой сессии чуть превысила 1480 долларов, после небольшого снижения начала демонстрировать рост и на 10.22 мск составила 1553,9 доллара, что на 3,7% выше расчётной цены накануне — 1499 долларов за тысячу кубометров.

Стоимость газа на форвардном рынке продолжает расти. Средняя цена январских фьючерсов в прошлом месяце составила 960 долларов, а сейчас же, по расчётам РИА Новости, аналогичный показатель вырос почти до 1190 долларов. Средняя цена на споте в ноябре почти дошла до 950 долларов, а сейчас аналогичный показатель приблизился к рекордной отметке в 1130 долларов.

По итогам прошлой недели цены на ICE Futures и Spot TTF закрепились на уровне выше 1200 долларов за тысячу кубометров.