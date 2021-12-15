От Нетаньяху потребовали отдать подарки Путина



Юридический советник министерства главы правительства Израиля Шломит Барнеа-Фарго потребовала от бывшего премьер-министра страны Беньямина Нетаньяху отдать государству 31 подарок, полученный им от лидеров различных стран в период пребывания в должности.

Соответствующее письмо она направила в адрес политика.

Как отмечает 12-й телеканал израильского ТВ, Нетаньяху в настоящее время имеет подаренную ему президентом РФ Владимиром Путиным Тору с комментариями Раши, фарфоровую вазу от немецкого лидера Ангелы Меркель, статуэтки орлов от Барака Обамы и прочие ценные с материальной и с исторической точки зрения вещи.

Это уже второе обращение, отправленное Барнеа-Фарго в адрес Беньямина Нетаньяху. В результате ее первого требования большая часть подарков, согласно законам страны, была возвращена. Теперь юрисконсульт настаивает на возвращении остального.

По словам Барнеа-Фарго, подарки, которые оказались у должностного лица самого высокого ранга в ходе исполнения им служебных обязанностей, становятся собственностью государства. Специалист полагает, что 10 из невозвращенных подарков находились в резиденции премьер-министра в Иерусалиме, а 21 – в премьерской канцелярии.

В пресс-службе партии, которую возглавляет бывший израильский лидер, добавили, что семья Нетаньяху не хранит и не имеет в своей собственности каких-либо подарков, полученных нынешним главой оппозиции в период пребывания им на посту главы правительства.