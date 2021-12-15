

ООН призывает США снять или заморозить санкции в отношении Тегерана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД), в том числе на торговлю нефтью. С таким заявлением выступила во вторник на заседании Совета Безопасности ООН заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Розмари Дикарло.

«Вместе с генеральным секретарем Антониу Гутерришем я обращаюсь к Соединенным Штатам с призывом снять или заморозить санкции в соответствии с СВПД и продлить действие исключений из санкций, касающихся торговли нефтью с Ираном», — указала она.

Замгенсека также сообщила, что ООН призывает страны и бизнес налаживать торговлю с Ираном. «Мы призываем государства — члены ООН и частный сектор сотрудничать в сфере торговли с Ираном и использовать имеющиеся предложения, в частности механизм международной поддержки торгового обмена INSTEX и швейцарское торговое соглашение по товарам гуманитарного характера», — сказала заместитель генсекретаря.

Седьмой раунд переговоров по иранской ядерной сделке и отмене санкций Вашингтона против Тегерана начался в Вене 29 ноября и был приостановлен 3 декабря, когда европейские участники вернулись в свои страны для дополнительных консультаций перед продолжением диалога. 9 декабря прошел очередной этап, на котором исламская республика представила сторонам проект соглашения о возобновлении действия ядерной сделки в виде двух документов, посвященных отмене санкций США и вопросам по атомной программе.

На встречах в столице Австрии обсуждаются перспективы полного возвращения к соблюдению положений СВПД. Эта договоренность была подписана в 2015 году постоянной «пятеркой» Совета Безопасности ООН и Германией с Ираном в целях преодоления кризиса вокруг его ядерной программы. Предыдущий президент США Дональд Трамп принял в 2018 году решение о выходе из СВПД. Нынешний глава американской администрации Джо Байден неоднократно сигнализировал о готовности вернуть США в ядерную сделку с Тегераном.