В Pfizer заявили, что заражение двумя вариантами может привести к появлению более заразного штамма



Штаммы коронавируса «омикрон» и «дельта» могут одновременно проникать в клетки организма человека, что потенциально способно привести к появлению новой, еще более опасной разновидности вируса.

Об этом заявил главный медицинский специалист американской фармацевтической компании Pfizer Пол Бертон, выступая в комитете по науке и технологиям Палаты общин парламента Великобритании.

«Научные исследования в Южной Африке показывают, что люди, особенно с ослабленной иммунной системой, могут заражаться сразу двумя вирусами. Это возможно и сейчас, учитывая число случаев инфицирования, которое мы наблюдаем», — сказал врач, слова которого приводит газета Daily Mail. Бертон добавил, что одновременное заражение двумя штаммами может привести к появлению еще более заразного варианта.

По мнению опрошенных изданием экспертов, оба штамма могут поражать одну и ту же клетку и таким образом мутировать, однако вероятность подобного развития событий оценивается как крайне незначительная. Отмечается, что за время пандемии коронавируса были выявлены три случая так называемой рекомбинации штаммов, которые в итоге не способствовали возникновению новой мутации и не вызывали новую вспышку инфекции.

Например, один из таких случаев произошел ранее в текущем году в Великобритании, когда в январе была обнаружена разновидность вируса, полученная в результате слияния альфа-штамма со штаммом B.1.177, впервые выявленного в Испании. Всего было зарегистрировано 44 случая заражения мутационным штаммом, но впоследствии этот вариант «растворился сам по себе».

Газета также напомнила о другой рекомбинации, которая была зафиксирована в феврале в американском штате Калифорния после слияния альфа-штамма с разновидностью B.1.429, обнаруженной на западном побережье США. Однако в конечном счете специалистами было отмечено совсем небольшое число случаев инфицирования таким штаммом.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, выявленный на юге Африки, греческой буквой «омикрон». У него имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность у ВОЗ.

Сразу несколько изменений в шиповидном белке вируса потенциально способны затруднить нейтрализацию патогена антителами, что может сказаться на эффективности вакцин. Кроме того, штамм «омикрон», обнаруженный уже в более чем 70 странах мира, потенциально может распространяться быстрее других.