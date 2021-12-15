Страны Персидского залива призвали Тегеран к диалогу и сотрудничеству в регионе



Лидеры арабских стран Персидского залива по итогам заседания в Эр-Рияде приняли совместное заявление, в котором дали оценку политике Ирана и Израиля в регионе, выразили поддержку Марокко и Катару, а также коснулись ситуации в Сирии и Ливане.

В документе, обнародованном по итогам 42-го заседания Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) выражена надежда на позитивный вклад новых властей Ирана в снижении напряженности со странами Персидского залива, передает «Анадолу».

В документе подчеркивается решимость Высшего Совета ССАГПЗ объединиться в случае угрозы одному из государств-участниц организации.

Страны Персидского залива уверены, что Тегеран должен придерживаться принципов «добрососедства» и «невмешательства во внутренние дела» соседних стран.

Кроме того, подчеркнута важность укрепления доверия между странами Персидского залива и Ираном.

Страны ССАГПЗ выразили обеспокоенность попытками Тегерана подорвать безопасность и стабильность в регионе.

Нападение повстанцев поддерживаемого Иранам движения «Ансаруллах» (хуситы) на Саудовскую Аравию представляет собой угрозу международной и региональной безопасности, следует из документа.

Дана высокая оценка шагам Эр-Рияда в предотвращении угрозы со стороны хуситов.

В документе говорится, что ПВО Саудовской Аравии нейтрализовала 423 баллистических ракеты, 834 беспилотных летательных аппарата с взрывчаткой и 98 морских катеров хуситов.

Далее страны ССАГПЗ поздравили Арабские Эмираты с успехом на выставке Expo 2020, а Катар с проведением Кубка Аравии.

Страны ССАГПЗ вновь выразили поддержку Дохе в вопросе организации и проведения ЧМ по футболу 2022 года.

В итоговом заявлении содержится призыв вмешаться и положить конец попыткам Израиля выселить палестинцев из Иерусалима.

Страны ССАГПЗ подчеркнули неприемлемость шагов, направленных на аннексию Израилем еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан.

Кроме того, страны Персидского залива осудили посещение президентом Израиля мечети Халиля Ибрагима, назвав подобный шаг открытым нападением на исламскую святыню и провокацией в отношении мусульман.

Касательно отношений с Марокко, в заявлении подчеркнута важность особого стратегического партнерства между странами Персидского залива и Рабатом, а также последовательной позиции и решений в поддержку принадлежности Марокко пустыни Сахара.

Что касается Сирии, страны ССАГПЗ выразили надежду на результативность заседаний Конституционного комитета в урегулировании конфликта в Арабском Государстве.

В декларации также содержится требование к Ливану выполнить все действия, обеспечивающие борьбу с коррупцией, а также реализовать всеобъемлющие реформы.

Высказано мнение о необходимости обеспечения контроля над всеми учреждениями в стране, а также шагов властей по предотвращению преступной деятельности террористической организации «Хезболла».