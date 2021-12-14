Власти Италии прекратят уголовное преследование нефтяной компании Eni

Прокуратура Италии намерена прекратить уголовное преследование нефтяной компании Eni и ее генерального директора Клаудио Дескальци, передает Reuters.

Нынешнее решение означает конец судебных тяжб вокруг коррупционного дела, связанного с покупкой нефтяного участка в Нигерии.

Дескальци, его предшественник Паоло Скарони, бывший министр нефти Нигерии Дэн Этете и несколько сотрудников компании Shell обвинялись во взяточничестве во время покупки одного из участков у берегов Нигерии в 2011 году. Эти обвинения были сняты миланским судом в марте нынешнего года.

Однако в июне Министерство юстиции Италии распорядилось провести расследование поведения двух прокуроров, рассматривавших это дело. Следствие обвиняло пятерых бывших и нынешних менеджеров Eni и адвоката в преступном сговоре, направленном среди прочего на воспрепятствование правосудию и клевету на свидетелей. Однако найти доказательства этому следователи так и не смогли.