Новая функция в WhatsApp повысит конфиденциальность пользователей

Мессенджер WhatsApp вводит новую функцию, повышающую конфиденциальность пользователей. Как сообщает WABetaInfo, теперь в приложении по умолчанию будут скрывать онлайн-статус от незнакомых людей.

Отмечается, что ранее WhatsApp по умолчанию устанавливал для этой функции значение «Все», позволяя любому видеть, находится ли пользователь онлайн. Очередное обновление WhatsApp ограничивает видимость статуса. Согласно описанию, теперь увидеть, находится ли пользователь в сети, смогут только те, чьи номера добавлены в контакты смартфона.

Онлайн-статус в WhatsApp позволяет другим контактам узнать, когда вы в последний раз были в сети или используете приложение в данный момент. По данным WABetaInfo, некоторые сторонние приложения используют эту функцию для мониторинга действий пользователей и сбора данных.

«Мы усложняем задачу тем, кого вы не знаете и с кем никогда не общались. Чтобы они не могли увидеть ваше последнее посещение мессенджера и ваше присутствие в сети WhatsApp», — говорится в письме службы поддержки WhatsApp.

Просмотр статуса «в сети» был доступен контактам и раньше, но никогда не использовался по умолчанию в приложении. Также в WhatsApp уже есть опция «Никто», которая автоматически скрывает статус от всех пользователей.